Sciopero dei treni 24 marzo | a Bologna ritardi superiori a 100 minuti

(Di domenica 24 marzo 2024), 242024 – Disagi e disservizi per i viaggiatori domenicali a. Si sta facendo sentire anche in stazione centrale - con cancellazioni e- lonazionale del personale ferroviario indetto dalle 21 di ieri alle 21 di oggi dai sindacati autonomi Cub Trasporti, Sgb e Usb. Stando alle sigle, a seguito dell'agitazione che riguarda il personale ditalia, Italo e Trenord, sarebbe fermo almeno un treno su tre di quelli previsti. Intorno alle 16.30, guardando il tabellone delle partenze in stazione, tra i 40 convogli segnati sul display nove sono stati cancellati e una decina ha subito slittamenti, conche vanno dai 15fino ai 60e oltre 110per un treno ...

