Sci velocità | Valentina Greggio vince i Mondiali 2024! Quarto titolo iridato per l’azzurra

(Di domenica 24 marzo 2024)di scicentra ilin carriera a Vars, in Francia: il forte vento ha portato la giuria ad optare per la cancellazione delle gare odierne, inizialmente previste ieri e rinviate di 24 ore sempre a causa del meteo. Vengono utilizzate così le classifiche dell’ultima run disputata:ha dunque vinto con 226,429 km/h, chiudendo davanti dalla padrona di casa transalpina Clea Martinez, seconda con 222,235 km/h, ed alla svedese Mathilda Persson, terza con 217,496 km/h. Nel settore maschile, con Simone Origone squalificato per un problema tecnico ai materiali, ilva al padrone di casa francese Simon ...

Il testo, criticato dalle opposizioni e dalle associazioni dei familiari delle vittime, dopo il via libera della Camera deve andare in seconda lettura in Senato. Salvini: approvazione nei prossimi ... (ilsole24ore)

Simone Origone squalificato, non partecipa ai mondiali di Vars - Aostasera: Niente da fare: la quinta giornata dei Campionati Mondiali di Vars, in Francia, decisiva per assegnare i titoli iridati dello sci velocità è stata rimandata a domani, domenica 24 marzo a causa di condizioni meteo complicate che impediscono agli atleti di gareggiare. La notizia per gli appassionati della disciplina è però un'...

Scia ubriaco a Courmayeur: scatta la multa e il ritiro dello skipass: ... quali appunto l'ubriachezza, lo sci fuoripista, su piste chiuse o con velocità e condotta pericolosi per gli altri utenti.