Sci di fondo | Campionati Italiani 2024 | Giandomenico Salvadori e Martina Di Centa vincono le 10 km

(Di domenica 24 marzo 2024) Si sono disputate quest’oggi le due 10 km in skating per quanto riguarda idi sci diin scena a Pragelato. Si tratta della seconda e terza competizione tricolore, dopo la staffetta mista che è andata in scena ieri. In campo femminile, ad affermarsi è stataDi, che ha chiuso il percorso in 22’38?1. Precede di 13?7Bellini e di 20?3 Federica Sanfilippo, che ha recentemente annunciato l’addio alle competizioni per ritornare al suo biathlon, ma in veste di allenatrice. Quarto posto a 23?2 per Caterina Ganz e quinto 37?4 per Francesca Franchi. Sci di: doppietta Fiamme Oro, Ticcò batte Pellegrino In campo maschile, invece, ...