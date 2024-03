Sci Alpino Paralimpico | Bertagnolli-Ravelli ancora protagonisti alle Finali di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 24 marzo 2024) Udine, 24 marzo 2024 – Ledideldi scia Sella Nevea (UD) stanno per giungere ufficialmente al termine. Questa mattina gli atleti hanno affrontato la Pista del Monte Canin per le gare dello Slalom Gigante dimostrando grande determinazione, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con una copiosa nevicata durante la seconda manche.della giornata Giacomoe la guida Andrea, che hanno conquistato il primo posto sul podio per la categoria Vision Impaired, superando gli avversari KEricsson e Johannes Aigner. Nella stessa categoria, Martina Vozza, con la sua guida Ylenia Sabidussi, ha sfiorato il podio, classificandosi quarta. Nella giornata di oggi sono state consegnate, inoltre, ...