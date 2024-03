Sci alpino | Finali Saalbach Cancellata discesa | Odermatt vince la Coppa

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo una serie di rinvii è arrivato il no definitivo a causa della neve(AUSTRIA) - Niente da fare. Le condizioni climatiche e la neve caduta sulla pista "Ulli Maier" di-Hinterglemm hanno reso complicati i lavori di sistemazione della pista per lamaschile. Tanto che la giu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 La gara è stata definitivamente cancellata . 12.02 La partenza è stata rinviata alle ore 13.00. L’ultima decisione verrà presa alle ore 12.30. 11.16 ... (oasport)

La stagione 2023 /24 di Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude a Saalbach, in Austria. La gara austriaca, che doveva chiudere l’inverno, viene cancellata a causa delle condizioni ... (sportface)

Sci, cancellata la discesa libera a Saalbach: altra coppa a Odermatt - Alle finali di coppa del mondo di sci alpino a Saalbach, dopo una nevicata notturna e due rinvii in mattinata, è stata cancellata per ragioni di sicurezza anche la discesa uomini, ultima gara della co ...napolimagazine

Cancellata la discesa di Saalbach, quarta coppa per Odermatt - Dopo la nevicata notturna la gara è stata annullata. Lo svizzero fa poker dopo il trionfo nella generale, gigante e superG ...gazzetta

Sci alpino, Coppa del Mondo: cancellata la discesa maschile a Saalbach, il trofeo va a Odermatt - L'ultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile viene cancellata. A Saalbach la Coppa è affidata a Odermatt ...sportface