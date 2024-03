Sci alpino | Coppa del Mondo discesa maschile 2023 24 | la classifica generale finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) La stagione/24 dideldi scisi chiude a Saalbach, in Austria. La gara austriaca, che doveva chiudere l'inverno, viene cancellata a causa delle condizioni metereologiche avverse. Marco Odermatt va dunque a vincere ladelcon 552 punti. Seconda posizione per Cyprien Sarrazin, per un totale di 510 punti e a chiudere il podio c'è l'azzurro Dominik Paris con un totale di 344 punti. 1 ODERMATT Marco SUI 552 2 SARRAZIN Cyprien FRA 5103 PARIS Dominik ITA 344 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 298 5 BENNETT Bryce USA 257 6 HINTERMANN Niels SUI 229 7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 220 8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 208 9 ALEXANDER Cameron CAN 205 10 ALLEGRE Nils FRA 201 11 SCHIEDER Florian ITA 194 12 CASSE Mattia ITA 187