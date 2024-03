Sci alpino | Coppa del Mondo 2023 2024 | neve a Saalbach | rinviata la partenza della discesa maschile

(Di domenica 24 marzo 2024) E’ statalaper ladelle finali dideldi sci. A causa di una nevicata e delle avverse condizioni atmosferiche, gli addetti ai lavori stanno infatti incontrando difficoltà nel sistemare la pista e renderla praticabile per gli sciatori. Al momento è stato posticipato l’orario d’inizio, indicativamente alle 12, ma l’intenzione è comunque di gareggiare. Sono previsti aggiornamenti per le ore 11.15, quando verrà effettuato un altro check del tracciato. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Saalbach , valevole per le finali della Coppa del Mondo maschile di sci alpino maschile ... (oasport)

In vista del weekend, Domenica 24 Marzo 2024 , Digital-News.it vi presenta la programmazione Sport iva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 ... (digital-news)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 A causa dei lavori sulla pista, la giuria ha deciso di ritarda re la partenza della Discesa maschile di Saalbach . Prossima decisione alle 11.15 per una ... (oasport)

Stamani in onda “Il Meglio di Citofonare Rai 2” - Alle 10.30 su Rai 2, “Il Meglio di Citofonare Rai 2” terrà compagnia al pubblico per circa mezz’ora, in cui si potranno rivedere tutti i momenti più belli e divertenti del 2024.corrierenazionale

Classifica discesa libera maschile Saalbach 2024 - Nuovamente sulla pista Ulli Maier di Saalbach (AUT), per vivere l'ultimo atto della Coppa del mondo di sci alpino 23/24 ...discoveryalps

A Prato Nevoso il primo torneo al mondo di padel sulle piste da sci a 2000 metri! - Il primo torneo al mondo di padel sulle piste da sci, a quota 2000 metri, si disputerà in Italia, a Prato Nevoso (Cn), nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024. Un vero e proprio unicum a ...ideawebtv