School of Rock 2 | Jack Black Sogna il Ritorno sul Grande Schermo

(Di domenica 24 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie, attualmente al centro dell’attenzione per una serie di progetti, potrebbe presto farea uno dei suoi ruoli più iconici in un possibile sequel di “of” del 2003. Durante i festeggiamenti del 20° anniversario della commedia lo scorso anno, l’attore ha suggerito che sarebbe aperto all’idea di riprendere il personaggio di Dewey Finn e tornare in classe.Aprirà un Nuovo Capitolo conof2? Nonostante il suo calendario sia già fitto di impegni, tra cui il doppiaggio di Bowser nel recente film di maggior incasso “The Super Mario Bros. Movie” e il suo coinvolgimento nell’adattamento di Minecraft insieme a ...

Jack Black non vedrebbe l’ora di realizzare School Of Rock 2: più di vent’anni dopo l’uscita dell’amatissima commedia musicale, diretta da Richard Linklater e arrivata in sala nel 2003, l’attore, ... (cinemaserietv)

Uscì nelle sale del 2003, School of Rock , il film che consacrò Jack Black come l’attore più Rock di Hollywood e potrebbe ritornare per un sequel a distanza di oltre vent’anni. Jack Black in una ... (screenworld)

Spettacolo Ready to Rock: Jack Black anticipa un sequel di «School of Rock» - Il celebre attore manifesta il suo desiderio di riprendere il ruolo di Dewey Flint e coinvolgere il creatore Mike White in una nuova avventura musicale.bluewin.ch

Ready to Rock: Jack Black anticipa un sequel di «School of Rock» - Jack Black ha dichiarato di essere pronto per un sequel di «School of Rock».Questo, a patto che Mike White, il genio dietro «The White Lotus» di HBO, sia nuovamente coinvolto nella scrittura.Nel film ...msn

School of Rock: più di 20 anni dopo, Jack Black è pronto per il sequel della commedia cult - La scatenata commedia musicale diretta nel 2003 da Richard Linklater avrà un sequel: parola di Jack Black! L'attore ha ammesso che non ci penserebbe due volte a riportare sullo schermo Dewey Finn. Ma ...comingsoon