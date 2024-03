Schianto nella notte | si aggravano le condizioni di un 20enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSiledi uno dei cinque ragazzi coinvolti nel grave incidente stradale avvenutotra sabato e domenica sulla Nazionale che attraversa il Comune di Marzano di Nola. Unora si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino dove sono stati ricoverati anche altri due ragazzi coinvolti nell’incidente: un 19enne che si trova in chirurgia d’urgenza, e le cuisono definite dai sanitari preoccupanti, e un 18enne che sta al pronto soccorso. Le suenon sarebbero gravi. Altri due giovani sono stati ricoverati in ospedale a Nola. I ragazzi ricoverati ad Avellino, tra questi due fratelli, sono originari di Saviano, in provincia di Napoli. Erano tutti a bordo della ...