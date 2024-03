Scherma | Coppa del Mondo spada maschile Tbilisi 2024 | Italia quarta nella prova a squadre

(Di domenica 24 marzo 2024) Si chiude con un quarto postoil fine settimana dideldiin Georgia. Ail quartetto composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo perde la finale per il terzo e quarto posto 45-35 contro il Kazakistan in una giornata che ha visto il trionfo della Francia nell’atto conclusivo per la medaglia d’oro sulal Repubblica Ceca. I transalpini aveva precedentemente eliminato la squadra Azzurra in una semifinale molto equilibrata e terminata 45-43. Prima delle due sconfitte che hanno condannato i nostri portacolori al quarto psoto, l’era riuscita a imporsi 39-29 sull’Ucraina negli ottavi di finale e 45-43 sulla Svizzera negli ottavi. FinaleFrancia ...

Coppa del Mondo di Scherma protagonista questo fine settimana, con l’Italia maschile della sciabola impegnata in Ungheria e la spada femminile i Cina. A Budapest l’attenzione è in particolar modo ... (sportface)

Si chiude con un’ottima medaglia d’argento il percorso di Luca Curatoli nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Budapest . Il 29enne schermidore napoletano si arrende in finale al ... (sportface)

Successo in Cina per l’Italia nella prova a squadre femminile di spada . A Nanchino , sede della tappa di Coppa del Mondo , la squadra azzurra del CT Dario Chiadò, in pedana con il quartetto composto ... (sportface)

Scherma, quarto posto per l’Italia nella prova a squadre di spada maschile. A Tbilisi vince la Francia - Non arriva il terzo podio su quattro prove a squadre per l'Italia della spada maschile. Nelle tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 sulle pedane di Tbilisi (Georgia) il quartetto azzurro si arrende la Ka ...oasport

Coppa del Mondo: Armaleo tredicesimo a Nairobi - Il 13° posto raggiunto a Nairobi rappresenta il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo tra gli Assoluti per Filippo Armaleo. Proveniente dalle qualificazioni del venerdì, il genovese delle F ...liguriasport

Coppa del Mondo di Spada, l’Italia Femminile fa uno splendido oro a squadre - Nanchino, 24 marzo 2024 – È tutto d’oro il weekend cinese delle spadiste azzurre. L’Italia del CT Dario Chiadò trionfa anche nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di spada fe ...ilfaroonline