Scherma | Coppa del Mondo spada femminile 2024 | l’Italia batte la Cina a Nanchino | oro nella prova a squadre

(Di domenica 24 marzo 2024) Successo inperdi. A, sede della tappa didel, la squadra azzurra del CT Dario Chiadò, in pedana con il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, supera le padrone di casa dellae conquista l’oro grazie alla vittoria per 43-34 nell’atto finale. Un successo maturato in rimonta per le azzurre che dopo cinque assalti si trovano sotto di tre lunghezze. Alberta Santuccio supera 7-5 Xu Nuo e riesce a ricucire mettendo la firma sul primo di quattro assalti vinti di fila. Giulia Rizzi6-3 Junyao Tang, mentre Rossella Fiamingo portasul ...