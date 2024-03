Scatta l’Ardita da piazza Grande In 200 arrivano con la bici d’epoca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) di Andrea Lorentini E’ il giorno del. La ciclostorica dell’Alpe di Poti celebra l’ottava edizione. Alle 8,30 di questa mattina saranno, come da tradizione, gli Sbandieratori della Giostra del Saracino ad accogliere gli "arditi" in. La loro esibizione e i loro giochi di bandiera faranno da prologo al via che scatterà alle 9. Sarà il cuore del centro storico la sede di partenza e di arrivo degli oltre 200 partecipanti che inforcheranno la lorocletteper affrontare i tre percorsi classici. Il primo di 30 km denominato "Gourmet", Il percorso di 50 km detto "Classico", più impegnativo e che si spinge fino in Casentino, e infine il tracciato ancora più duro "" di 80 km con l’Alpe di Poti. Quest’anno c’è una novità, ovvero l’Arditissima di 110 km ...