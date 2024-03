Scanziani | «Inter | ottimo percorso Gli infortuni un problema»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024) Alessandro, ex giocatore die Sampdoria, ha parlato su Radio Sportiva della squadra nerazzurra e dei temi più caldi che la riguardano. TEMI – Alessandroavverte i nerazzurri su una questione importante adesso: «Difficile vincere Coppa Italia, campionato e andare avanti in Champions League. L’anno scorso ha fatto unin Europa, è riuscita a vincere dove era più difficile. Adesso va bene comunque, la società sarà sicuramente contenta. Finché non c’è matematica non si dice, però è molto vicina allo Scudetto. Se ci sono tre-quattrocome il portiere e i difensori bisogna vedere come va la situazione. L’è superiore alle altre in Italia, quindi lo può perdere solo lei».-News - Ultime notizie e ...