Sbarchi più che dimezzati | i dati che imbarazzano la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 24 marzo 2024) Abbattuto il numero degli ingressi illegali. Sono più cheglidi migranti in Italia nei primi tre mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. È il dato che emerge dal cruscotto statistico del Viminale. In particolare, dal primo gennaio 2024 al 22 marzo sono sbarcati nel nostro Paese 9.479 migranti rispetto ai 20.364 dello stesso periodo dell'anno scorso. Nel 2022 il numero degliera stato, nello stesso arco temporale, di 6.379. Nel dettaglio, fra le nazioni di provenienza, al primo posto figura il Bangladesh (2.275), seguito da Siria (1.669) e Tunisia (1.203). Per quanto riguarda il numero dei minori stranieri non accompagnati, nel 2024 in Italia ne sono sbarcati 688. Il fenomeno che non è sconfitto, ovviamente, ma che registra una brusca frenata. Proseguono infatti gli...