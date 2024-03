Sbarchi migranti | dimezzati rispetto al 2023 Ma solo a Lampedusa un migliaio di arrivi in 24 ore e ancora tragedie nel Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Glidistanno diminuendo, ma lecontinuano a ripetersi. Nei primi tre mesi dell’anno in corso glisono più cheal, ma, a meno di 24 ore di distanza dal naufragio di sabato 23 marzo, c’è un secondo disperso al largo di. Dopo la bimba di 15 mesi che era su un barchino insieme alla madre, originaria del Camerun, nella mattina di domenica è scomparso in mare un quindicenne della Guinea. Sia per la bimba, sia per l’adolescente, le ricerche sono in corso, anche se le speranze di trovarliin vita sono praticamente nulle. “Manca mio fratello, non c’è mio fratello. Dov’è mio fratello?”. È una volta giunti a molo Favarolo di, subito dopo lo ...