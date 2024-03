Sbarchi di migranti più che dimezzati nel 2023 | Merito del governo Meloni

(Di domenica 24 marzo 2024) Da inizio anno a oggi sono approdati in Italia 9.479contro i 20.364 dello stesso periodo del. Montaruli: "Finalmente con Giorgial'Europa si sta occupando di immigrazione e controllo dei confini

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "I dati del Viminale dimostrano che sinistra ha torto mentre Governo Meloni è inequivocabilmente capace di risolvere problemi anche assai complessi come l'immigrazione. ... (liberoquotidiano)

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “I dati del Viminale dimostrano che sinistra ha torto mentre Governo Meloni è inequivocabilmente capace di risolvere problemi anche assai complessi come l?immigrazione. ... (calcioweb.eu)

migranti: Montaruli (Fd’I), dimezzati Sbarchi grazie a Meloni - I dati del Viminale dimostrano che sinistra ha torto mentre il governo Meloni è inequivocabilmente capace di risolvere problemi anche ...agenzianova

Naufragio a Lampedusa, un ragazzo di quindici anni disperso in mare - LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – “Manca mio fratello, non c’è mio fratello. Dov’è mio fratello”: una ragazza ventenne della Guinea ha attirato in questo modo l’attenzione di soccorritori e volontari dopo lo s ...livesicilia

Lampedusa, 50 migranti salvati in un naufragio: un disperso. Continuano gli Sbarchi - A largo di Lampedusa, oggi 24 marzo, 50 migranti sono stati salvati in un naufragio. C'è ancora un uomo disperso.tag24