Santanchè | “Confido nella giustizia | innocente fino a sentenza”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 24 marzo 2024) ROMA – “Continuo ad avere fiduciache la vicenda possa concludersi per me positivamente già con l’archiviazione da parte del pm o, se ciò non si verificasse, con il giudizio del gup che nell’udienza preliminare decide sulle ragioni dell’accusa e della difesa”. Lo dice la ministra del turismo Daniela, annunciando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gasparri: “L’uso politico dellava fermato” Italia, mercato del lavoro in epoca Covid: i giovani e le donne i più colpiti Mattarella “richiama” l’Ue: regole preistoriche sui migranti MattarellaNorvegia del petrolio e delle rinnovabili Celle ipogee di Melinda, Lollobrigida: “Modello di ...