Santa Messa Domenica Delle Palme orario 24 marzo 2024 in tv e in streaming | a che ora inizia su Rai 1 e Canale 5

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 24 marzo 2024)24in tv e inA che oraladellain tv e in? Papa Francesco si avvicina sempre di più alla celebrazione della, che verrà preceduta come da tradizione alla via Crucis del Colosseo. Il Pontefice ha dichiarato in un suo ultimo post sui social “La gloria, per Dio, non ha nulla di autoreferenziale, non è una manifestazione grandiosa di potenza cui seguono gli applausi del pubblico. Per Dio la gloria è amare fino a dare la vita. Glorificarsi, per Lui, vuol dire ...