Sanità | modello toscano | La svolta con il Pnrr Medicina territoriale | così cambia il sistema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 – Presidente Giani, è arrivato un nuovo invito dalla Corte dei Conti per l’adozione di misure correttive rispetto all’annoso problema delle liste d’attesa... "Dal confronto che sta emergendo con i magistrati contabili riscontro l’apprezzamento per il lavoro che la Regione sta facendo con vari tipi d’intervento, a partire dai pronto soccorso". Lei tiene a ribadire quanto diversi e terzi indicatori facciano emergere l’eccellenza dellatoscana... "Fanno emergere chiaramente segni d’eccellenza sempre più forte. Per i Lea (i livelli essenziali di assistenza che indicano l’insieme delle prestazioni del servizio sanitario pubblico cui i cittadini hanno diritto, ndr ) ogni anni ci confermiamo ai primi posti tra le regioni italiane, in base alle più accreditate fonti di analisi, come Agenas. Dal riscontro della Fondazione Gimbe siamo anche la ...