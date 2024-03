San Pietroburgo | allarme bomba Un fermo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 24 marzo 2024) 16.50 Nuovoattentati in Russia. A Sanè stato evacuato il centro commerciale London Mall. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, ambulanze e le forze di polizia. La polizia ha arrestato un uomo che ha ammesso di avere collocato diversi ordigni esplosivi in diversi punti all' interno del London Mall senza indicare dove avrebbe piazzato le bombe. I media russi hanno diffuso le immagini della folla mentre lascia il centro commerciale.