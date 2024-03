San Nicola la Strada | spaccio di droga alla “Rotonda” | arrestato 54enne

(Di domenica 24 marzo 2024) Sanladi, la polizia di Caserta arresta ungambiano. I fattisolitadi Sanla: “Falchi” della Squadra Mobile, nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, nel perlustrare l’area, hanno osservato i movimenti sospetti di un uomo che, avvicinato da una acquirente, è stato visto cedere una bustina di hashish. Il soggetto, una volta raggiunto, ha cercato di liberarsi dpresa e fuggire, inveendo e spintonando i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo e, con l’ausilio di una “volante”, ad accompagnarlo in Questura. Perquisito, è stato trovato in possesso di altro stupefacente e di denaro contante di piccolo taglio, provento della vendita di ...

Funaro: «Il Pd qui è diventato impraticabile, ma non vado in Forza Italia» - Lei era al corteo di sabato a Cosenza ma non al San Nicola per l’iniziativa con Andrea Orlando e il Psi, così non alimenta ulteriormente le voci di fuga dal Pd «Non c’ero perché si trattava di un ...corrieredellacalabria

Processione secolare antica a Somma Vesuviana - Salvatore Di Sarno – Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: "Siamo pronti. Somma Vesuviana è pronta ad accogliere".sardegnareporter

Sampdoria, visita speciale a Bogliasco: incontro con il bimbo ferito a Bari - Visita speciale a Bogliasco: la Sampdoria ha incontrato il bambino, tifoso blucerchiato, ferito da un petardo durante la gara contro il Bari Grande gesto di solidarietà della Sampdoria. Secondo quanto ...sampnews24