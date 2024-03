San Giobbe Chiusi vs Agrigento | sfida cruciale per la salvezza nella sesta giornata di fase a orologio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Sandi scena adper ladella. L’ingaggio del finlandese Osku Heinonen, trentunenne guardia-ala di un metro e novantaquattro centimetri, prova a colmare la pesante assenza di Gaddefors e riallungare le rotazioni di coach Bassi. È la riedizione della storica finale playoff di tre anni fa in serie B, oggi è unadeterminante per entrambe per cullare ancora sogni di: "Noi esiamo più o menostessa situazione – dice coach Bassi –. Forse loro sono messi un po’ meglio. La classifica dinon dice niente del talento della squadra. Hanno giocatori con grande potenziale offensivo e, specialmente in casa, ...