Sampdoria | Facundo squalificato | chi lo sostituirà?

(Di domenica 24 marzo 2024) Già da giorni mister Andrea Pirlo sta pensando alla prossima sfida della, quella in casa a Marassi con la Ternana. Il tecnico...

La Sampdoria si sta movendo per trovare un difensore da consegnare a mister Pirlo. I blucerchiati seguono vari nomi già trapelati, ad... (calciomercato)

Ex Sampdoria, Sven-Goran Eriksson realizza il suo sogno: in panchina con il Liverpool - L'ex allenatore, tra le altre, della Sampdoria Sven-Goran Eriksson ha coronato il suo sogno di sedersi sulla panchina del Liverpool, la sua squadra del cuore ...clubdoria46

Sampdoria, più scelte per Andrea Pirlo: il punto in vista della Ternana - Verso Sampdoria-Ternana: i rientri di alcuni giocatori permetteranno a Pirlo di avere più scelte. Il punto in vista del match La pausa nazionale sta consentendo ad Andrea Pirlo di recuperare molti inf ...sampnews24

Verso Sampdoria-Ternana, scelto il sostituto di Gonzalez: le ultime - Verso Sampdoria-Ternana: potrebbe essere Nicola Murru il sostituto di Facundo Gonzalez che sarà squalificato per il match. Le ultime Andrea Pirlo sembra aver risolto il dubbio sul sostituto di Facundo ...sampnews24