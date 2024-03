Sammaurese in trasferta Il Ravenna è agguerrito

(Di domenica 24 marzo 2024) I punti che lanon ha raccolto contro le squadre che sulla carta erano più abbordabili li deve conquistare adesso contro avversari che sembrano decisamente meno battibili. In quattro giorni i giallorossi devono scontrarsi col, terza forza del girone, e poi giovedì prossimo col Victor San Marino. Comunque, un passo alla volta: oggi al Benelli i ragazzi allenati da Mirko Taccola troveranno un avversario arrabbiato, molto voglioso di tornare in testa alla classifica, insomma una squadra che vuole solo vincere. È unche deve fare i conti con le squalifiche che hanno colpito il portiere Rossi e i centrocampisti Marino e Rrapaj, una assenza per squalifica la conta anche lache non potrà schierare Scalini. Ci sono molti dubbi anche sulla presenza di Canalicchio che non pare avere ...

