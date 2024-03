Sambio detenuti-ostaggi | Israele accetta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 24 marzo 2024) 12.50 La delegazione israeliana presente a Doha per i negoziati indiretti con Hamas, hato la proposta avanzata dagli Stati Uniti sul numero dipalestinesi che dovranno essere liberati per la riconsegna di ciascuno. Attesa la risposta di Hamas. Il capo del Mossad, David Barnea, e quello dello Shin Bet, Ronen Bar sono rientrati ine hanno lasciato i loro collaboratori a trattare in Qatar. Rifiutata dala richiesta di rinunciare al corridoio militare terrestre creato nella Striscia di Gaza.