Salvini | Macron? Chi parla di mandare soldati al fronte tradisce i principi della Comunità Europea

(Di domenica 24 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 "Dicono che ce l'ho con. Ma non è vero. Ma quando nel 2024 sidi inviareal massacro fuori dal tuo Paese,che sono figli, mariti e fratelli, allora si smentiscono isu cui è stata fondata la" lo ha detto il leaderLega, nonché ministro delle Infrastrutture, Matteo, intervenendo a conclusionenona edizioneScuola di Formazione PoliticaLega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Aveva definito Emmanuel Macron «un guerrafondaio» e un «pericolo per l’Ue». Ora, il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini , corregge il tiro , precisando di non avercela con il ... (open.online)

"Non ce l'ho con Macron , ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea". Lo ha detto il ... (today)

(Adnkronos) – “Non ce l’ho con Macron , ma quando parli di mandare soldati al massacro, soldati che sono figli, fratelli, mariti, smentisci la natura stessa per cui è fondata la comunità europea". ... (webmagazine24)

Salvini, no all'invio di soldati al massacro, è contro la Ue - "Io non ce l'ho con Macron ma un'Europa che parla di mandare i suoi soldati al massacro fuori dai confini è contro i principi dell'Comunità europea" quando "dovremmo lavorare per difenderci dai terror ...quotidiano

GLI ITALIANI DI MOSCA AVVISATI DEI PERICOLI PER I GRANDI EVENTI - Già, Salvini. Il vicepremier e ministro dei Trasporti solidarizza con il popolo russo e prende di mira il presidente francese, reo di aver proposto l’invio di truppe Nato in Ucraina: «Macron con le ...quotidianodelsud

Sorrisi e selfie al Winds of Change a Roma. Tutte le foto - Matteo Salvini al "Winds of Change", evento organizzato a Roma dal partito delle destre europee Identità e democrazia.formiche