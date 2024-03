Salto con gli sci | Daniel Huber chiude da re del volo a Planica | stracciati tutti gli avversari 18° Insam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Un dominio. Semplicemente questo è il vocabolo che può associarsi a quanto visto oggi ad opera di. L’austriaco non vince, ma semplicemente demolisce qualsiasi parvenza di concorrenza a, in Slovenia, nell’ultima gara di Coppa del Mondo dicon gli sci. Quella che, peraltro, gli mette in mano la Sfera di Cristallo in materia di. L’austriaco prima piazza un 247 con la prima serie, poi, non contento e nonostante gli portino la stanga a 6 nella seconda, fa capire di essere in un’altra dimensione. 242.5 metri (con velocità di stacco 98,5 km/h, giocoforza la più bassa di tutte), 487.7 punti totali e una domanda: se la stanga fosse rimasta la 8 sarebbe stato record mondiale? Non lo sapremo mai. Il primo degli umani, cioè il secondo, è Domen Prevc. Per lo sloveno è anche una sorta ...