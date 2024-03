Sainz trionfa nel Gp di Australia | doppietta Ferrari | Leclerc è secondo Verstappen ritirato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Melbourne, 24 marzo 2024 –nel Gran premio d'. Sul circuito di Melbourne un super Carlos, rientrato al volante della Rossa dopo l'intervento per appendicite, ha chiuso un weekend spettacolarendo davanti al compagno di squadra Charles. Completa il podio la McLaren di Lando Norris, terzo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Clamoroso ritiro al quinto giro per il campione del mondo Max, partito dalla pole position e subito fuori per un problema ai freni della sua RB20. Ritiro, al 17esimo giro anche per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton per problemi alla sua Mercedes, mentre il compagno di squadra George Russell è stato protagonista di un brutto incidente all'ultimo giro, per fortuna senza ...