Sainz stoico nella gara di Melbourne | “7 giorni a letto dopo l’intervento | non credevo di correre”

Pagelle GP Australia F1: Sainz impeccabile, Leclerc sapiente, Perez e Red Bull inabissati - Calato il sipario sul GP d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell'Albert Park di Melbourne sono arrivati i verdetti di una gara emozionante che ha dato non ...oasport

Sainz stoico, regala la prima vittoria stagionale alla Ferrari davanti a Leclerc - Carlos Sainz, scattato dalla seconda posizione, è stato in grado, nonostante condizioni fisiche non ancora ottimali, di fare la differenza non abbandonando mai il vertice. Neppure il compagno di ...gpone

Bandiera a scacchi - Formula Uno, doppietta Ferrari in Australia: vince Sainz davanti a Leclerc - Carlos Sainz confeziona un’impresa clamorosa e, nella giornata in cui Max Verstappen è costretto a fermarsi dopo pochi giri per un problema di affidabilità ai freni della sua Red Bull (mettendo fine a ...informazione