Sainz | la stampa italiana parla di capolavoro La stessa stampa che si fa abbagliare da Leclerc Marca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 24 marzo 2024) Carlosstamattina si è reso protagonista del Gran Premio d’Australia, rompendo, di nuovo, il filotto di vittorie di Max Verstappen. Eppure, è lui il pilota che l’anno prossimo lascerà la Ferrari. Lo sottolinea, checosì della prestazione del pilota spagnolo.l’unico in grado di battere Verstappen C’è così tanto da dire che bisogna stare sereni con. La vittoria di oggi dopo l’operazione e muovendosi come una marionetta per tutto il weekend, il primo a superare davvero Verstappen in pista, così come fu il primo a batterlo nel 2023 a Singapore, il primo ad averlo messo in difficoltà per 15 giri a Monza solo una settimana prima. Il suo unico rivale, se la mettiamo così, èda sei mesi. Oggi ha vinto alla Max, con una mano sul volante, mentre con l’altra ...