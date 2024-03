Russia | lutto nazionale per strage Mosca

(Di domenica 24 marzo 2024) 8.00 Sono 133 le persone uccise nel corso dell'attacco terroristico nella sala concerti Crocus di. E' quanto ha comunicato il ministero per le situazioni di emergenza della Federazione Russa. Le persone rimaste ferite sono 152. L'attentato è stato rivendicato dall'Isis, ma il presidente Putin ha affermato che i 4 terroristi arrestati stavano cercando di fuggire in Ucraina. Kiev nega ogni collegamento.I moscoviti portano fiori, peluche e ceri al Crocus. Oggi la giornata di

3.54 La Russia ha proclamato oggi una giornata di lutto nazionale dopo la strage di Mosca in cui sono morte almeno 130persone in quello che è l'attacco più letale in Europa rivendicato dal gruppo ... (televideo.rai)

DIRETTA attentato Mosca , lutto nazionale in Russia : oltre 140 le persone che hanno perso la vita. Segui con noi tutti gli aggiornamenti, in tempo reale, in merito a quanto sta accadendo nella ... (notizie)

Città blindate, niente eventi e code per donare il sangue: i russi riscoprono la paura. E ora l'Fsb finisce nel mirino - Esercito schierato a tutte le fermate della metropolitana. Capitale quasi in lockdown. I servizi segreti accusati di lassismo per non aver preso sul serio i report americani ...ilgiornale

Guerra in Ucraina, raid aereo a Kiev nella notte. Giornata di lutto nazionale in Russia per la strage di Mosca - Guerra in Ucraina: raid aereo contro Kiev nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2024. Oggi in Russia giornata di lutto nazionale ...tag24

Attentato a Mosca, le vittime salgono a 143 Putin: «Presi i 4 terroristi, fuggivano in Ucraina». Isis mostra foto degli attentatori - Undici fermati, «tra loro 4 terroristi». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia dietro l’attacco a Mosca» | Attentato a Mosca e guerra in Ucraina, le notizie in diretta ...corriere