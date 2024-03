Russia | uno dei terroristi accusati della strage di Mosca interrogato con le scosse elettriche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Uno deiarrestati per ladi, proveniente dal Tagikistan, ha iniziato a svenire durante l’rio ed è stato quindi è stato collegato a un “caricatore“. Le immagini circolano sui canali Telegram, dove, si precisa, anche se non era un cittadino russo, le forze speciali avrebbero rispettato «i suoi diritti» e gli «hanno dato un telefono per chiamare il suo avvocato». L’rio, secondo quanto riferito in rete, è stato condotto in modo «regolare» secondo gli standardFederazione Russa, con l’aiuto di un telefono militare da campo TA-57 (in gergo “tapik”). Girando la bobina (maniglia induttrice), vengono emesse scarichefino a 80 volt attraverso dei fili, che a loro volta sono collegati al prigioniero tramite le dita, ...