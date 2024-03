Russia | strage | oggi lutto nazionale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 24 marzo 2024) 3.54 Laha proclamatouna giornata didopo ladi Mosca in cui sono morte almeno 130persone in quello che è l'attacco più letale in Europa rivendicato dal gruppo dello Stato Islamico (IS). Il presidente Putin ha giurato di punire i responsabili del "barbaro attacco terroristico", affermando che 4 uomini armati che cercavano di fuggire in Ucraina sono stati arrestati. Kiev ha negato con qualsiasi collegamento e il presidente Zelensky ha accusato Putin di voler scaricare la colpa su Kiev.