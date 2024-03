Russia sotto attacco? San Pietroburgo | panico al centro commerciale | Ambulanze e polizia Nessuna dichiarazione ufficiale

(Di domenica 24 marzo 2024)ancora? Il giorno successivo alla strage alla Crocus City Hall di Mosca, l'allarme suona a San. Intorno alle 16, ora locale, è stato infatti evacuato ilLondon Mall della città russa. A riferirlo diversi media locali su Telegram, i quali aggiungono che sul posto sono presenti anche vigili del fuoco,e forze dell'ordine. Al momento, però, non vengono rilasciate dichiarazioni ufficiali. Notizia in aggiornamento

