Rune sprofonda a Miami | tabellone in discesa per Alcaraz e Zverev?

(Di domenica 24 marzo 2024) Holgerè clamorosamente stato sconfitto al secondo turno del Masters 1000 di. Il danese, testa di serie numero sei del torneo sul cemento statunitense, è crollato al cospetto dell’ungherese Fabian Marozsan, capace di imporsi con un sonoro 6-1, 6-1. Fragoroso tonfo per il numero 7 al mondo, incapace di reggere l’onda d’urto dell’indemoniato numero 57 del ranking ATP. Si tratta di uno stop davvero inatteso per il 20enne, che comunque sta affrontando un momento poco brillante dal punto di vista agonistico: ko ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro il russo Daniil Medvedev, battuto dal norvegese Casper Ruud nella semifinale nel torneo ATP 500 di Acapulco, semaforo rosso contro il kazako Alexander Shevchenko agli ottavi dell’ATP 500 di Rotterdam, tracollo rumoroso contro il francese Arthur Cazaux al secondo turno degli ...

