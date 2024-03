Rugby | Sei Nazioni femminile | l’Italia all’esordio contro l’armata inglese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Esordio di fuoco per l’Ital, che scenderà in campo oggi al Lanfranchi di Parmal’Inghilterra. Le britanniche sono le favorite d’obbligo per il titolo finale e per le azzurre sarà subito una sfida al limite del proibitivo, ma che darà segnali sullo stato dell’arte del lavoro di Nanni Raineri. Rispetto alle ultime uscite le azzurre ritrovano Francesca Sgorbini in terza linea, hanno in Sofia Stefan la loro capitana, mentre in terza linea insieme a Sgorbini e alla veterano Isabella Locatelli ci sarà la promettente Giulia Cavina. Dall’altra parte, invece, John Mitchell vuole esordire con una formazione tutt’altro che sperimentale e che punta sull’esperienza di Emily Scarratt (108 presenze), Abbie Ward (61) e Marlie Packer (99) per iniziare al meglio il torneo. Non è la sfida di oggi quella che definirà il Sei ...