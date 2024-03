Rugby | il mio campo libero Una meta in contropiede | Così siamo noi stesse»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Maria Cristina Tonna ha già contribuito a scrivere una pagina delazzurro, quando a soli 15 anni debuttò nella prima partita dell’Italdonne, lo 0-0 contro la Francia del 22 giugno 1985 al ’Nicoletti’ di Riccione. Ora, come coordinatrice del settore femminile della Federazione, ogni giorno insegue tante altre mete, senza mai fermarsi. Cosa portò una ragazzina a gettarsi letteralmente nella mischia, mettendosi alla prova in uno sport quasi sconosciuto all’universo femminile, per non dire sconsigliato? "Forse c’era un po’ di inconsapevolezza in quello che stavo facendo, ma del resto ero cresciuta in maniera libera e serena, accanto ai miei fratelli quasi coetanei che di fatto ho imitato giocando a. I condizionamenti culturali erano forti in quell’epoca, ma già si respirava un’aria diversa. Non ero una bambina attenta ai capelli, ai ...