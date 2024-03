Rugby Il Giacobazzi riceve Gubbio | Massima attenzione» Per il Formigine fanalino di coda sfida contro Jesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Doppio impegno casalingo oggi (14,30) per le due modenesi di Serie B nel 18esimo turno cadetto: ilModena quartoa Collegarola il, mentre gli Highlanderssempre ultimi (ma con una gara in meno, il 7 aprile si recupera con San Benedetto) ospitano. Per Modena, dopo il colpo proprio a San Benedetto, obbligo di successo per tenere la scia di Colorno e Bologna, seconde a pari merito a +3. "è un avversario scomodo – spiega l’ala biancoverdeblù Stefano Pergola, in foto - che gioca in modo semplice, ma può essere anche molto efficace. Una di quelle partite che se non approcciamo nel modo giusto, ci fanno passare una brutta domenica. La partita di andata insegna: dopo un primo tempo in sofferenza, alla fine abbiamo vinto, ma con più carattere che ...