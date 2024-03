Rugby | i Cavalieri si aggiudicano il derby toscano con Livorno e sognano i playoff

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Prato, 24 marzo 2024 - “Una bella partita: bravi i nostri avversari, bravi noi ad indirizzare il match nel verso giusto. Mancano quattro giornate alla fine della “regular season”, avanti tutta”. Il presidente Francesco Fusi ha così commentato il 41-24 con cui i suoiUnion hanno regolato, neldella Serie A diandato in scena nel capoluogo labronico. Un incontro combattuto che ha visto capitan Puglia e soci prevalere alla distanza, centrando ad ogni modo la sedicesima vittoria in campionato in diciotto gare sin qui disputate. Irestano secondi con 80 punti, con quindici lunghezze di margine sull'Avezzano adesso terzo: la Lazio prima della classe è lassù a quota 88. E con il “big match” che andrà in scena a Roma il prossimo 14 ...