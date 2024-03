(Di domenica 24 marzo 2024) Da domenica 24 marzo, al 27 aprile, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con l’edizionedelSixdi, il più importante torneo europeo femminile della palla ovale per Nazioni, giunto alla 29ma edizione.Come per quello maschile, anche nel Sei Nazioni femminile inci sarà il meglio deldel Vecchio Continente, con le nazionali di, Galles, Inghilterra, che ha vinto le ultime cinque edizioni, Francia, Irlanda e Scozia a contendersi il trofeo.Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite del torneo, con l’sempre in, a partire dall’esordio proprio contro l’Inghilterra campione in carica allo Stadio Lanfranchi di Parma. Inizio match alle ore 16 su Sky ...

In vista dell’ultima sfida tra Galles e ITALIA (diretta Sky, NOW, TV8) , un infortunio priva Quesada di Ange Capuozzo. Al suo posto il tecnico rilancia Lorenzo Pani, presente nelle prime due partite ... (digital-news)

Rugby Guinness Women’s Six Nations 2024: Diretta Sky e NOW con Italia in Campo - Rugby Guinness Women’s Six Nations 2024: Diretta Sky e NOW con Italia in Campo, Da domenica 24 marzo, al 27 aprile, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con l’edizione 2024 del Guinness Women’s S ...digital-news

Sei Nazioni femminile: una colornese nel XV dell’Italia anti-Inghilterra - Tutto pronto per l’esordio della Nazionale Femminile Italiana di Rugby nell’edizione 2024 del Guinness Women’s Six Nations. Le Azzurre di Coach Nanni Raineri affronteranno domenica allo Stadio Sergio ...lungoparma

Sei Nazioni Femminile, annunciata la formazione dell’Italia per l’esordio con l’Inghilterra - Tutto pronto per l’esordio della Nazionale Femminile Italiana di Rugby nell’edizione 2024 del Guinness Women’s Six Nations. Le Azzurre di Coach Nanni Raineri affronteranno domenica allo Stadio Sergio ...sportfair