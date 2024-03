Rozzano | 5 cuccioli di pastore australiano abbandonati nel Parco Agricolo | tre sono morti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024)(Milano) - I volontari di Crazy Cats salvano duedi. Altri tre non ce l'hanno fatta. La mamma al seguito di un gregge che pascolava nel sud Milano li ha partoriti nei pressi di un cespuglio e poi. Una volta messi al mondo i cinquerimasti all'addiaccio per alcune ore. Una storia triste quella deidiche ha come teatro il. Venuti al mondo hanno perso la mamma che, forse per l'istinto di seguire il gregge oppure perché costretta li ha abbandonarli. La mammaera al seguito di un gregge di pecore che nei giorni scorsi ha attraversato i prati del Sud Milano. ...