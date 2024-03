La Roma si appresta a scendere in campo contro il Brighton, nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Nell'avvicinamento... (calciomercato)

Roma, Zalewski dalla Polonia: "Spero che De Rossi stia facendo una cosa" - Il calciatore polacco vuole convincere l'allenatore giallorosso: ecco cosa ha detto dal ritiro della sua nazionale ...corrieredellosport

Roma, Zalewski: 'Spero che De Rossi guardi le mie partite con la nazionale' - Mentre le varie nazionali sono impegnate in tutto il mondo tra match amichevoli e sfide di qualificazione a Europei e Mondiali, l`attenzione non può non ricadere.calciomercato

Roma, Azmoun non torna ancora in Italia. Mourinho: “Esonerato dopo due finali” - Zalewski si carica in vista della partita decisiva con il Galles parlando anche di De Rossi: "Questo è un buon momento per me, lo so. Spero che il mister stia guardando le mie partite adesso".forzaroma.info