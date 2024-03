Roma | studente viene sospeso | il patrigno massacra di botte il preside

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 24 marzo 2024) Un dirigente scolastico è statoto didaldi uno, che era stato. Succede a, in via della Giustiniana. I fatti sono avvenuti il 15 marzo, ma se ne è avuta conoscenza solo nelle ultime ore, secondo quanto riporta Il Tempo. Secondo quanto emerso, ildell’istituto paritario San Gabriele – di 65 anni – sarebbe stato picchiato dal compagno della madre di un suo. L’uomo non accettava il fatto che il ragazzo avesse preso una nota e poi anche la sospensione. A quanto sembra avrebbe prima insultato un docente, per poi – in un secondo momento – prendersela colintimandogli di annullare il provvedimento disciplinare. Il 65enne sarebbe quindi stato spintonato con forza, finendo a ...