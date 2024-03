Roma | studente riceve una nota e il patrigno massacra di botte il preside | 90 giorni di prognosi

massacrato di botte dal compagno della madre di uno studente per colpa di una sospensione non gradita . È accaduto al preside dell'istituto paritario San Gabriele, in via della Giustiniana... (leggo)

studente viene sospeso: il patrigno si fionda a scuola e manda il preside all'ospedale - Picchiato dal "patrigno" di un alunno per una sospensione non gradita. A subire l'aggressione è stato il preside dell’istituto paritario San Gabriele, in via della Giustiniana, a Roma. La notizia è st ...amp.today

Sospensione non gradita: preside massacrato di botte dal patrigno di uno studente - Follia in una scuola della Capitale, il compagno della madre di uno studente ha massacrato di botte un preside per colpa di una sospensione non gradita. È accaduto nell’istituto paritario San Gabriele ...mondopalermo

studente prende una nota: il patrigno massacra di botte il preside - Un dirigente scolastico è stato massacrato di botte dal patrigno di uno studente, dopo che quest’ultimo aveva preso una nota.ilfattonisseno