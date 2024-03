Roma | preside pestato dal patrigno di un alunno per una sospensione

(Di domenica 24 marzo 2024) Massacrato di botte dal compagno della madre di uno studente per colpa di unanon gradita. E’ accaduto aldell’istituto paritario San Gabriele, in via della Giustiniana a. Raimondo Pietroletti ora è ricoverato in ospedale con 90 giorni di prognosi. E’ accaduto la scorsa settimana, secondo quanto riporta oggi quotidiano 'Il Tempo'.

