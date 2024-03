Roma | preside malmenato dal compagno della madre di uno studente che aveva sospeso | ricoverato con novanta giorni di prognosi

I fatti sono avvenuti lo scorso 15 marzo all'Istituto Paritario San Gabriel di via della Giustianiana a Roma Nord. Il patrigno ha massacra to il preside di fronte al ragazzino dopo il rifiuto di ... (fanpage)

Massacrato di botte dal compagno della madre di uno studente per colpa di una sospensione non gradita. E’ accaduto al preside dell’istituto paritario San Gabriele, in via della Giustiniana a Roma. ... (tg24.sky)