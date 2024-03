Roma | l’infortunato Azmoun non torna a Trigoria | la situazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Sardar, attaccante della, si è infortunato in Nazionale. Ecco la decisione sul mancato rientro aSardarnon tornerà a. L’iraniano nonostante l’infortunio resterà con i suoi compagni in Nazionale per la partita contro il Turmekistan. Ladunque aspetterà novità dall’Iran dato che l’ex Bayer Leverkusen verrà monitorato quotidianamente dallo

Tuttosport' in edicola questa mattina parla anche di Milan-Roma , partita della prossima giornata di Serie A. Paolo Dybala non ci sarà (pianetamilan)

C'erano dei dubbi Toro ultimo per rigori assegnati - Nella classifica stilata dei rigori assegnati alle squadre di serie A, il Torino risulta essere ultimo, con un solo penalty assegnato, siglato da Sanabria per il 2-0 con cui il Torino ha ...torinogranata

REPUBBLICA - Fiorentina, Kouamé, Dodò e Barak scalpitano e chiedono spazio - Come riporta l'edizione fiorentina de La Repubblica, in casa Fiorentina sarà l'occasione per Christian Kouamé, Dodò e Antonin Barak per provare a rilanciarsi sul campo dopo un periodo di inattività. P ...napolimagazine

Roma sostituisce Ana Beatriz con Amber Igiede - La centrale statunitense di ventitrè anni alta 191, da alcune settimane si stava allenando con la squadra giallorossa, ora sarà a disposizione di Cuccarini fino al termine della stagione ...tuttosport