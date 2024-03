Roma Huijsen | il piano dei giallorossi per tenerlo

Dean Huijsen è protagonista in campo e fuori. Il difensore in prestito alla Roma d alla Juve è attualmente in ritiro con la Spagna... (calciomercato)

La carica dei dieci più uno: due mesi per decidere su prestiti, rinnovi e scadenze - Ultimo weekend di riposo per la Roma di De Rossi, che da lunedì inizierà il rush finale per conquistarsi un posto nella prossima Champions League e sognare la finale bis in Europa League, scrive Marco ...forzaroma.info

Huijsen, le prime parole da giocatore della Spagna: 'Felice per questo esordio' - Il difensore della Juve e in prestito alla Roma, Dean Huijsen, ha manifestato il suo entusiasmo per la prima convocazione con la nazionale spagnola. 'Felice pe.ilbianconero

Koopmeiners vede la Juventus: Giuntoli stuzzica Gasperini - Dal ritiro della nazionale olandese Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha sottolineato la volontà di lasciare la Dea e ...footballnews24