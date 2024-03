(Di domenica 24 marzo 2024) COMO Colonne di fumo denso che hanno invaso interi condomini in piena notte, 95 famiglie evacuate, 13 intossicati finiti in ospedale, quattro squadre dei vigili del fuoco, dieci ambulanze. Il tutto scatenato dall’incendio scoppiato in un box privato di via Venturino, la cui origine si è rivelata dolosa. Ad appiccare quel, venerdì notte verso la 1.30, è stato Aziz El Harda, marocchino di 41 anni: si è introdotto nel box della compagna e ha dato fuoco ad alcuni oggetti, lasciando che le fiamme si propagassero e, soprattutto, che generassero quel fumo enorme capace di creare conseguenze devastanti all’interno delle palazzine e delle abitazioni. All’improvviso, tutti i residenti, negli appartamenti superiori, si sono svegliati, sono corsi in strada, mentre venivano chiamati i soccorsi. Vigili de fuoco e polizia hanno precauzionalmente fatto evacuare tutte le ...

BRESSANA BOTTARONE (Pavia) Più focolai d’innesco delle fiamme, per un incendio che quindi non può che essere doloso . Stanno proseguendo le indagini dei carabinieri per scoprire quello che è ... (ilgiorno)

La coincidenza è quantomeno sospetta. E per questo le indagini proseguono per capire se la natura dell’ Incendio che ha bruciato e completamente distrutto il Mecs, un chiostro storico di Capocotta, ... (lanotiziagiornale)

Rogo doloso, tragedia sfiorata. In cella un uomo straniero - Colonne di fumo denso che hanno invaso interi condomini in piena notte, 95 famiglie evacuate, 13 intossicati finiti in ospedale, quattro squadre dei vigili del fuoco, dieci ambulanze. Il tutto scatena ...ilgiorno

Incendio al Kursaal, la paura di chi ha assistito al dramma: “Svegliata dal rumore delle fiamme” - Nel cuore della notte Irina ha assistito al Rogo andato in scena all’angolo di corso Roma e ha girato un vide: "Mio figlio era con me, il fuoco era altissimo, talmente alto che lo vedevamo dalla nostr ...lanazione

Incendio in via Venturino, 95 famiglie fuori casa. Rogo doloso, un arresto - L’incendio nel box, il fumo che invade due dei quattro piani della palazzina, 95 famiglie in strada, 18 persone soccorse ...espansionetv