Rogo al Kursaal | l’ombra del dolo Ripreso un uomo incappucciato

(Di domenica 24 marzo 2024) Ci sono volute ore per spegnere quella fiamme. Alla fine i vigili del fuoco di Montecatini, supportati da squadre provenienti da Pistoia e Pescia, sono riusciti a domare l’incendio scoppiato all’ interno del ’Principe’, il complesso in stile Liberty emblema della cittadina termale e frequentato anche negli anni addietro da moltissimi pratesi. La possibile naturasa delle fiamme, che con il passare delle ore si è fatta sempre più concreta, ha destato profonda inquietudine a Montecatini e in tutta la Valdinievole. L’allarme è stato dato ieri mattina, intorno alle 4.30, quando il crepitio delle fiamme ha svegliato tutto il quartiere, nel cuore della città. I vigili del fuoco di Montecatini sono intervenuti subito al: al loro arrivo ilaveva già assunto dimensioni spaventose. Per questo sono giunti in poco tempo anche i ...